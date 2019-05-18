رياضة | وزير الرياضة يطمئن على ترتيبات بعثة الزمالك بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يطمئن على ترتيبات بعثة الزمالك بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالات مع إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية للتأكيد على دعم ومساندة الفريق بشكل كامل في نهائي الكونفدرالية الإفريقية وتقديم كل سبل المساعدة والاتصالات مع المسئولين في المغرب.

ويأتي ذلك لتذليل كل العقبات أمام الفريق والاطمئنان بنفسه على ترتيبات السفر وحجز الفنادق هناك والتأكيد على عدم وجود أي معوقات تشتت تركيز اللاعبين وهو ما قوبل بالترحيب من جانب الإدارة البيضاء وتوجيه الشكر للوزير.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية على أن يقام لقاء الإياب بعدها بأسبوع.

ويتخوف مسئولوالزمالك من التعرض لأي مضايقات من جانب نهضة بركان قبل لقاء الذهاب على غرار ما حدث مع بعثة الصفاقسي التونسي قبل لقاء الفريقين في نصف نهائي البطولة.

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