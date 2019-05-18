رياضة | مفاجأة.. مارتن لاسارتي يستقر على الإطاحة بنجم الأهلي من تشكيلته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مارتن لاسارتي يستقر على الإطاحة بنجم الأهلي من تشكيلته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في الاستعانة بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن في المباريات المقبلة المتبقية للفريق في الموسم.

وأكد مصدر في الأهلي أن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق غير راض عن مستوى أحمد فتحي وذلك بعد تراجع مستواه الفني والبدني في المباريات الأخيرة خاصة في لقاء إنبي أمس وأنه ينوي إعادة محمد هاني بدلا منه والدفع به في المباريات المقبلة.

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وأشار المصدر إلى أن لاسارتي منح فتحي فرصة في المباريات الماضية عقب إصابة محمد هاني نظرًا لخبراته الكبيرة واستجابة لطلبه المتكرر بالمشاركة في المباريات للعودة لحسابات المنتخب المصري قبل بطولة أمم أفريقيا ولكن مستواه الفني أصبح خطيرًا على الفريق وهناك اتجاه قوي الآن في إعادة محمد هاني أساسيًا.

يذكر أن الأهلي فاز على إنبي أمس الخميس بثنائية نظيفة وواصل احتلاله لصدارة جدول الدوري برصيد 73 نقطة.