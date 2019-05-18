انت الان تتابع مورينيو يؤكد ثقته في عودة ماريو بالوتيلي إلى مستواه المعهود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرتغالي جوزيه مورينيو

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو ، مدرب إنتر ميلان الأسبق، عن اعتقاده بأن الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم مارسيليا الفرنسي سيتحسن في المستقبل.

وكان مورينو درب بالوتيلي في إنتر ميلان في الفترة ما بين عامي 2008 و 2010 ، ويحظى اللاعب بحب مورينيو، رغم أن مورينيو أشار إلى ان اللاعب فشل في الوصول لأفضل مستوياته.

وقال مدرب مانشستر يونايتد السابق لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: " ماريو يمكنه أن يكون أفضل مما هو عليه".

وأضاف : "لقد أخبرت الشيء ذاته لأحد اللاعبين مؤخرًا ، فقال لي : أنت على حق لكني أحب أن أكون ما أنا عليه".

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وتابع: "لدى بعض اللاعبين هذه العقلية، فهم يحبون أن يكونوا ما هم عليه، أحيانًا ما يكون الأمر كذلك لأن من حولهم لا يساعدونهم ، لكني أحب ماريو حقًا.

وواصل مورينيو: "كان يمكن أن يكون أفضل ، لكنه جيد على تلك الحالة، لقد حصل على بطولات في إنجلترا وإيطاليا، وفاز بدوري الأبطال ، وسوف يتحسن في المستقبل لأنه لاعب رائع ".

ويلعب بالوتيلي حاليًا مع مارسيليا الفرنسي الذي انضم إليه في كانون ثان/يناير الماضي، حيث شارك مع الفريق في 12 مباراة وسجل ثمانية أهداف.