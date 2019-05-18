الامارات | مدرب دبا: سندافع عن فرصتنا حتى آخر دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دبا: سندافع عن فرصتنا حتى آخر دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر مدرب دبا الفجيرة محمد عبيد الخديم عن سعادته لفوز فريقه على اتحاد كلباء (3-1) في المباراة التي أقيمت، أول من أمس، ضمن منافسات دوري الخليج العربي، وعززت نتيجتها حظوظ «النواخذة» بالبقاء. وقال الخديم في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أتمنى أن نواصل اللعب بهذه الطريقة في المباراة الأخيرة أمام بني ياس، وسنقاتل من خلاله حتى آخر دقيقة في المباراة والدوري دفاعاً عن شعار نادي دبا الفجيرة، وأنا راض عن فريقي بشكل كامل للمردود الفني الطيب الذي يواصلون تقديمه اللاعبون مع الفريق، ويستحقون الشكر على ذلك».

وعن حظوظه في البقاء، قال الخديم: «سنعطي كل ما لدينا في المباراة المقبلة مع بني ياس، وسنبذل كل الجهود والعطاء الممكن، وعلينا أن نخدم أنفسنا أولاً، قبل أن ننتظر نتائج مباريات الفرق الأخرى». وتابع: «إدارة النادي وإدارة الفريق قدمت لنا كل شيء، والجميع ساندنا، ونحن بدورنا كلاعبين وجهاز فني عملنا ما علينا، وسنكمل ذلك في المباراة المقبلة، والحديث عن مسألة البقاء والهبوط توفيق رباني، ووصف فوز الشارقة بقيادة العنبري بأنه نصر للمدرب المواطن».