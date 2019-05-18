الامارات | الرميثي لجمهور الوحدة: ليوناردو لن يرحل عن العنابي

شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي لجمهور الوحدة: ليوناردو لن يرحل عن العنابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أحمد الرميثي، جماهير النادي، معلناً بقاء لاعب خط الوسط البرازيلي ليوناردو دي سوزا في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وجاء حديث الرميثي لـ«الإمارات اليوم» بعد أنباء قوية عن تلقي ليوناردو عروضاً عدة من أندية داخل وخارج الدولة، أبرزها من الصين، للانتقال إليها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن اللاعب بصدد دراسة هذه العروض. وقالت هذه الأنباء أيضاً إن الوحدة قد يوافق على العرض الصيني في حال كان مغرياً.

لكن الرميثي أوضح: «ليوناردو باق مع العنابي ولن يرحل، وعقد اللاعب مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، ولا توجد نية للاستغناء عنه، سواء بالبيع أو الإعارة لأي ناد داخل أو خارج الدولة، لحاجة الفريق الشديدة لوجوده، خصوصاً مع تألقه بشدة مع الفريق في الفترة الأخيرة محلياً وآسيوياً، وأسهم بقوة في تأهل الوحدة إلى دور الـ16 بأبطال آسيا، كما يتصدر قائمة هدافي البطولة القارية حتى الجولة الخامسة من دور المجموعات برصيد ثمانية أهداف.

وغادر ليوناردو البلاد، أول من أمس، متجهاً إلى البرازيل لقضاء إجازته السنوية بإذن من الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدير الفني الهولندي هينيك تين كات، في ظل عدم حاجة الفريق لوجوده في الفترة الحالية، نظراً لعدم مشاركته في مباراة الاتحاد السعودي، الثلاثاء المقبل، على ملعب الأخير بجدة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأبطال آسيا، للإيقاف.

كما أنه سيغيب عن مباراة العين 25 الجاري على استاد هزاع بن زايد في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، للإيقاف أيضاً، ولا توجد حاجة ملحة لوجوده مع الفريق في الفترة الحالية.

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ومن المنتظر أن يستمر اللاعب في إجازته السنوية ببلاده، حتى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد في شهر يوليو المقبل، على أن ينضم للفريق مع بدء المعسكر الخارجي الذي سيقام في النمسا هذا العام.

في شأن آخر، تقدم مدرب الفريق، الهولندي هينيك تين كات، باعتذار لإدارة شركة كرة القدم بالنادي عن عدم إكمال مهمته مع الفريق في الموسم المقبل، لظروف عائلية تحول دون استمراره، وأبلغ المدرب إدارة النادي بأن مباراة العين هي الأخيرة له مع الوحدة. وقال مصدر بنادي الوحدة لـ«الإمارات اليوم»: «هناك محاولات جادة لإقناع تين كات بالبقاء، خصوصاً أنه طور من مستوى الفريق، وتحسنت العروض والنتائج منذ توليه المهمة، لكن يبقى القرار النهائي في يده وحده، سواء بالبقاء أول الرحيل».

وكان رئيس شركة كرة القدم بالنادي، أحمد الرميثي، أعلن منذ فترة أن هناك اتجاهاً لتجديد تعاقد تين كات لموسم إضافي.

على جانب آخر، يؤدي الوحدة تدريبه الأخير مساء اليوم قبل سفره غداً إلى جدة للقاء الاتحاد السعودي في ختام دور المجموعات بأبطال آسيا.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم من البحرين لإدارة المباراة، بقيادة نواف شكر الله، ومعه ياسر خليل ومحمد جعفر.

• إدارة نادي الوحدة تحاول إقناع المدرب الهولندي بالاستمرار مع الفريق.