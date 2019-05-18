الامارات | بالفيديو.. «فهود زعبيل 1» و«ناس 4» يتصدّران دورة ند الشبا للأشبال

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «فهود زعبيل 1» و«ناس 4» يتصدّران دورة ند الشبا للأشبال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فريقا فهود زعبيل 1 وناس 4 منافسات النسخة الأولى من بطولة ند الشبا الرمضانية للأشبال والبراعم، التي ينظمها كل من سعيد جابر وأحمد جابر، بمشاركة 15 فريقاً، بواقع 10 فرق في منافسات الأشبال، وخمسة فرق في منافسات البراعم.

وتصدّر فهود زعبيل 1 المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين على الأصدقاء وروح دبي، بينما تعادل مع الوصل، وجاء الوصل في المركز الثاني برصيد أربع نقاط من مباراتين، بفوزه على روح دبي والتعادل مع فهود زعبيل 1، وتبعه في المركز الثالث الأصدقاء برصيد ثلاث نقاط، وفي المركزين الرابع والخامس كل من ودنان وروح دبي بالرصيد نفسه لكل منهما نقطة واحدة.

في المقابل، شهدت المجموعة الثانية منافسة قوية بين أربعة فرق، إذ تصدر ناس 4 المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين على كل من فهود زعبيل 2 وزعبيل، بينما خسر أمام ستوديو زعبيل، وجاء في المركز الثاني جميرا 1 برصيد أربع نقاط، متساوياً بالرصيد نفسه مع ستوديو زعبيل، وجاء في المركز الرابع ستوديو زعبيل برصيد ثلاث نقاط، وزعبيل في المركز الخامس دون رصيد من النقاط.

في المقابل، تصدر محمد أحمد جابر «إم إيه جيه» منافسات البراعم برصيد ست نقاط، بعدما حقق الفريق فوزين على ستوديو زعبيل والغنامي 99، وجاء الجوارح في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة حقق فيها الفوز على روح دبي، الذي جاء في المركز الثالث بالرصيد نفسه بفوزه على ستوديو زعبيل، الذي جاء رابعاً بالتساوي مع الغنامي 99 دون رصيد من النقاط.

وشهدت البطولة تألقاً كبيراً من اللاعب حسين يوسف الملقب بـ«ميسي» بإحرازه 16 هدفاً في أول يومين من البطولة، كما قدم كل من حمدان سعيد جابر، ومحمد أحمد جابر، مستويات رائعة، بعدما دخلت الفرق في تحديات مثيرة، إذ يتأهل فريقان إلى النهائي، من المجموعة التي تضم خمسة فرق، بينما يتأهل متصدر كل مجموعة من منافسات الأشبال إلى النهائي، واللذان سيقامان يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل.

من جهته، أشاد مدير بطولة ند الشبا الرمضانية الأولى للأشبال والبراعم، راشد العديدي، بفكرة تنظيم البطولة، موضحاً أن فكرتها جاءت عن طريق أحمد جابر وسعيد جابر، بينما أشار إلى أنه كان هناك إقبال كبير على التسجيل، إذ تم الاكتفاء بتسجيل 10 فرق في الأشبال، وخمسة في فئة البراعم.

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وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه تم الاتفاق على أن تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل فريقان في كل فئة إلى المباراة النهائية، لافتاً إلى أن البطولة ستقام على أربعة أيام، حيث تم تحديد الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي، واليومين نفسيهما من الأسبوع الجاري، وذلك مراعاة لارتباط اللاعبين بالمدارس.

وواصل حديثه قائلاً: «بلغ عدد المشاركين 90 طفلاً، وسط حضور جماهيري كبير، بينما تم تنظيم وتأمين موقع البطولة من جانب شرطة دبي، إذ نتوجه بالشكر إلى مدير مركز شرطة ند الشبا، الدكتور العميد عبدالله بن عمير، على تسهيل مهمتنا في تنظيم البطولة، وإنجاحها، بتأمين المكان والحفاظ على سلامة المشاركين، والأمر نفسه بالنسبة إلى إسعاف دبي».

وأضاف: «سيتم تقديم جوائز قيّمة للفرق الثلاثة الأولى في كل فئة، كما أنه سيتم تعديل نظام البطولة في العام المقبل، بعدما تمت دراسة النظام الذي تم تطبيقه في النسخة الحالية، إذ هناك مقترح بأن يضم كل فريق ثلاثة لاعبين من الذين يتدربون مع الأندية، ولاعبين من الأطفال الذين لم يسبق لهم اللعب في الأندية، حتى يكون هناك تكافؤ بين جميع الفرق».

من جانبه، أكد مشرف البطولة خليفة بن شاهين، أن الاقبال على المشاركة فاق التوقعات، موضحاً أن هناك العديد من الفرق واللاعبين الذين لم يتم تسجيلهم، بسبب ضيق الوقت، مبيناً أنه سيتم مراعاة ذلك في النسخ المقبلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه تم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة بحيث تكون فئة البراعم من عمر 7 إلى 9 سنوات، وفئة الأشبال من 9 إلى 11 سنة، مؤكداً أن النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأولى مع انطلاقتها، يحفز الجميع على تطويرها في السنوات المقبلة.

حمدان سعيد جابر: هدفنا اللقب

قال لاعب فريق فهود زعبيل 1، حمدان سعيد جابر، إن هدف فريقه هو الفوز باللقب، معلناً التحدي أمام جميع الفرق المشاركة في البطولة، موضحاً أن صدارة فهود زعبيل 1، للمجموعة الأولى، تؤكد التطلعات التي يسعى إليها الفريق. في المقابل، أكد محمد أحمد جابر، أن فريقه «إم إيه جيه» يسعى للفوز بلقب فئة البراعم، بعدما قدم الفريق عروضاً قوية في أول يومين من البطولة، بإحراز الفريق 19 هدفاً في مباراتين بالفوز 9-1 على ستوديو زعبيل، و10-صفر على الغنامي 99، مشدداً على أن الفريق يلعب كرة هجومية وجاهز لمواجهة أي فريق.