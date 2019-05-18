الامارات | «المدرسة السعودية» تتصدر كرة الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن «المدرسة السعودية» تتصدر كرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فريق المدرسة السعودية للقيادة المجموعة الأولى لمنافسات كرة قدم الصالات، برصيد أربع نقاط، بعدما تعادل 3-3 مع الفكتوري، في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس، لحساب الجولة الثانية من البطولة، بينما حل فهود زعبيل في المركز الثاني بثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن «أف16»، الذي حل في المركز الثالث بالرصيد نفسه من النقاط، وجاء الفكتوري في المركز الرابع بنقطة وحيدة. وستحدد الجولة الأخيرة الفرق المتأهلة من المجموعة الأولى لنصف النهائي، إذ يلتقي بعد غدٍ «أف16» مع المدرسة السعودية للقيادة، ويواجه فهود زعبيل نظيره الفكتوري غداً.

وتصدر فريق شرطة دبي المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن فريق الطاهر، الذي حل في المركز الثاني، بينما احتل فريقا البحري والتسامح المركزين الثالث والرابع، برصيد خالٍ من النقاط.

وكان فريق شرطة دبي قد حقق فوزاً كبيراً على التسامح بنتيجة 5-1، فيما فاز الطاهر على البحري 4-2.

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من ناحية أخرى، قدم فريق الفكتوري احتجاجاً إلى اللجنة المنظمة، حول مشاركة اللاعب المغربي يوسف المزرعي في صفوف «أف16»، لعدم مطابقته شروط اللاعب المقيم.

وطلبت اللجنة المنظمة من فريق «أف16» تقديم الوثائق التي تؤيد موقفه، قبل اتخاذ القرار النهائي بنتيجة المباراة، التي كانت انتهت بفوز «أف16» على فريق الفكتوري 3-2.

ولعب يوسف المزرعي لنادي الفتح الرياضي السطاتي المغربي بالموسم الحالي، وهو لاعب دولي في منتخب المغرب لكرة قدم الصالات. وفي حال كسب فريق الفكتوري احتجاجه ضد «أف16»، سيعزز حظوظه في التأهل لنصف النهائي.