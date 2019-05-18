الامارات | «خلف الحبتور» و«السيلساو» في قمة مباريات «سباعيات مكتوم» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «خلف الحبتور» و«السيلساو» في قمة مباريات «سباعيات مكتوم» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد دور المجموعات في «سباعيات مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية، إقامة ثلاث مباريات، تستهل بقمة «خلف الحبتور» و«السيلساو» في المجموعة الثالثة حيث الصراع على النقطة التاسعة والمركز الأول، في حين يلتقي في المواجهة الثانية حامل لقب نسختي 2013 و2014 فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات»، المطالب بالفوز على فريق «العين».

وفي الثالثة يلاقي «الإمبراطور» المتصدر بست نقاط الوصيف «أصباغ ناشيونال».

وشهدت البطولة، أول من أمس، ظهور حالة التعادل «1-1»، في مناسبتين، في لقائي «فنادق الخوري» مع «المقام»، و«شرطة دبي» مع «الكتلان». وفي جانب آخر اضطر الحكم خالد المرزوقي، وبعد مرور الـ10 دقائق القانونية لإعلان «الفرسان» فائزاً بنتيجة «3-صفر» ومنحه النقاط الثلاث كاملة في مباراته أمام فريق «المرحوم عباس المعروف»، بعد تغيب الأخير عن الحضور في الموعد المحدد.

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وبنتائج الجولة، أودت نتيجة التعادل في منح فريق «فنادق الخوري» نقطته السابعة، وفرض نفسه شريكاً على فريق «جوردن» في صدارة المجموعة الأولى، بفارق النقطتين عن «المقام» صاحب المركز الثالث، وليخطف «الفرسان» نقاطه الثلاث الأولى التي وضعته في المركز الرابع، وليحافظ فريق «المرحوم عباس المعروف» على مركزه الأخير برصيد صفر نقطة.

ولحساب المجموعة الثانية، ضمن فريق «شرطة دبي» بلوغ نقطته الثامنة وحسم البطاقة الثانية المؤهلة عن فرق المجموعة، ومرافقة «الجوكر» المتصدر برصيد تسع نقاط، والمرتاح في هذه الجولة.