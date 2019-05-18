الامارات | انطلاق ربع نهائي كرة السيدات ببطولة زايد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ربع نهائي كرة السيدات ببطولة زايد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل منافسات كرة قدم السيدات في بطولة زايد الرياضية الرمضانية، اليوم، مراحل الحسم مع انطلاق مباريات ربع النهائي، من البطولة التي تقام بالخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وتأهلت فرق رويال (أ) وفاير بولز وميهال (ب) من المجموعة الأولى، ورويال (ج) وأهلي سداب وتيكي تاك من المجموعة الثانية، ورويال (ب) وميهال (أ) من المجموعة الثالثة، وذلك عقب انتهاء دور المجموعات، أول من أمس.

في جانب آخر، أسفرت منافسات التنس عن فوز الجزائري حكيم شرادة على نوري من اليابان، بمجموعتين دون رد (6/‏1 و6/‏2)، وفاز المصري عمرو على مواطنه محمد سمير بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة واحدة 6/‏2.

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وفي منافسات تحت 16 عاماً تأهل إلى نصف النهـائي اللاعب الفرنسي سيف الدين بوسعادة، على حساب مواطنه بان قوار، بالفوز 6/‏1 و6/‏2، وفي منافسات الفتيات تأهلت اللاعبة ليا مألوف إلى الدور ربع النهـائي من البطولة بعد انتصارهـا على الفرنسية سيلست 6/‏3 و6/‏4.

وتقام، اليوم، ثلاث مباريات في فئة الزوجي رجال بين الفريق الكوري المكون من اللاعبين واينغيون وكوانسيوب لي، ضد الجزائري حكيم شرادة والياباني مون، وفي المباراة الثانية يلتقي الكوريان الجنوبيان بياينجيون شو وإم تسك شوي بالهنديين سيجال وسونتوس، وفي المواجهة الثالثة يلعب الفرنسيان خالد الكلابي وماكسيوم ضد الكوريين الجنوبيين بياينج يون شو وبونج يونج. وتأهل 12 رامياً لنهائي رماية الرجال، وستكون جولة النهائي لمسافة 20 متراً، وتقام في التاسعة مساء اليوم منافسات نصف النهائي للسيدات بمشاركة 22 رامية ولمسافة 15 متراً.