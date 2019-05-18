سبورتنج براغا يهزم بورتيمونينسي بالدوري البرتغالي

اختتم سبورتنج براغا، موسمه في الدوري البرتغالي لكرة القدم، بالفوز على ضيفه بورتيمونينسي (2-0) اليوم الجمعة، في المرحلة الـ34، والأخيرة للدوري البرتغالي لكرة القدم.
وتقدم براغا، في الدقيقة (12) عن طريق برونو ألميدا، قبل أن يضيف زميله دييجو سوزا الهدف الثاني بالدقيقة (56) من ضربة جزاء.
كان براجا، ضمن تأهله للتصفيات التأهيلية للدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز الرابع بـ67 نقطة، فيما أنهى بورتيمونينسي الموسم في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.
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