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أليجري يعلق على قرار رحيله عن يوفنتوس

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أعلن يوفنتوس الإيطالي رسميًا رحيل مدربه ماسيمليانو أليجري بنهاية الموسم الجاري، بعد 5 مواسم قضاها بين جدران السيدة العجوز.

وعلق أليجري على رحيله عقب ساعات من صدور القرار، في تصرحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو"، وقال: "يوفنتوس نادي رائع، وسيختار مدربًا رائعًا".

وأضاف: "لقد رحلت بعد 5 سنوات مع يوفنتوس.. هكذا هي الحياة، تأتي وتقضي بعض الوقت، ثم تذهب".

وأكمل أليجري: "بعد المباراة الأخيرة سأذهب إلى المنزل، ثم أذهب إلى البحر قليلًا، إنه شيء رائع أن أستريح بعد 5 سنوات متواصلة من العمل".

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يُذكر أن يوفنتوس بدأ يتحرك بالفعل لاختيار مديره الفني الجديد، وسط أنباء عن حدوث اتصالات مع ماوريسيو ساري مدرب .

يشار إلى أن أليجري تمكن من قيادة يوفنتوس لتحقيق لقب ، على مدار السنوات الـ5 الأخيرة على التوالي.

كما فاز أليجري بلقب كأس إيطاليا لـ4 نسخ متتالية، فيما فشل في تحقيق لقب رغم وصوله لنهائي البطولة مرتين في الأعوام الماضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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