أليجري يعلق على قرار رحيله عن يوفنتوس

أعلن يوفنتوس الإيطالي رسميًا رحيل مدربه ماسيمليانو أليجري بنهاية الموسم الجاري، بعد 5 مواسم قضاها بين جدران السيدة العجوز.

وعلق أليجري على رحيله عقب ساعات من صدور القرار، في تصرحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو"، وقال: "يوفنتوس نادي رائع، وسيختار مدربًا رائعًا".

وأضاف: "لقد رحلت بعد 5 سنوات مع يوفنتوس.. هكذا هي الحياة، تأتي وتقضي بعض الوقت، ثم تذهب".

وأكمل أليجري: "بعد المباراة الأخيرة سأذهب إلى المنزل، ثم أذهب إلى البحر قليلًا، إنه شيء رائع أن أستريح بعد 5 سنوات متواصلة من العمل".

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يُذكر أن يوفنتوس بدأ يتحرك بالفعل لاختيار مديره الفني الجديد، وسط أنباء عن حدوث اتصالات مع ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي.

يشار إلى أن أليجري تمكن من قيادة يوفنتوس لتحقيق لقب الدوري الإيطالي، على مدار السنوات الـ5 الأخيرة على التوالي.

كما فاز أليجري بلقب كأس إيطاليا لـ4 نسخ متتالية، فيما فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا رغم وصوله لنهائي البطولة مرتين في الأعوام الماضية.