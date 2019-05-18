الأهلي يستقبل الغامدي ويجمعه باللاعبين

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) استقبل رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي حارس مرمى الفريق الكروي الأول سابقاً الكابتن عبدالمجيد الغامدي، الذي حضر تدريبات الفريق والتقى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية. استقبل رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي حارس مرمى الفريق الكروي الأول سابقاً الكابتن عبدالمجيد الغامدي، الذي حضر تدريبات الفريق والتقى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية. وتمنى الكابتن عبدالمجيد الغامدي التوفيق للفريق في مباراته الهامة أمام باختاكور الأوزبكي مساء الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.



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