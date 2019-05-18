لماذا توج النصر بطلا للدوري؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

في المؤتمر الصحفي للمدرب الذي كلف بقيادة النصر، البرتغالي هيلدر كريستوفاو، قال عندما تعادل الفريق سلبا مع مستضيفه الفتح في الأحساء عقب ختام الدور الأول من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين «لا أعلم.. هل تعثر النصر أمام الفتح سيلقي بظلاله على الفريق أم إنه بهذه النقطة سيكون بطلا رسميا؟».

وأمس الأول وحتى الساعات الأولى من صباح أمس، توج النصر بطلا للدوري برقم قياسي غير مسبوق عندما حقق 70 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال.

10 عوامل قادت العالمي للقب

1 توفير إدارة النادي ميزانية ضخمة تجاوزت الـ 150 مليون ريال للموسم لتدعيم الفريق بصفقات ناجحة.

2 تقديم مجلس الإدارة برئاسة سعود السويلم عملا مؤسسيا من خلال منح المدير التنفيذي أحمد البريكي صلاحيات كاملة في إبرام العقود.

3 تدارك الوضع الفني بإعفاء الأروجوياتي دانيال كارينيو بعد أول 6 جولات والتعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

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4 السير نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول وهو حصد لقب الدوري حتى خلال فترة الابتعاد عن المركز الأول.

5 نجاح رئيس النادي في اختيار أعضاء مجلس إدارته من الحاصلين على شهادات عليا وخبرة واسعة في علم الإدارة.

6 درجة التفاهم العالية بين اللاعبين المغربيين، نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله من حيث صناعة وتسجيل الأهداف.

7 النجاح في ترميم خط الدفاع بإتمام صفقة التعاقد مع المدافع البرازيلي مايكون في الميركاتو الشتوي.

8 خلق بيئة مناسبة للاعبين الأجانب من خلال مساعدتهم في جلب عائلاتهم في الفترات التي يريدونها، خاصة بيتروس وحمدالله وأمرابط ومايكون وبرونو وأحمد موسى وجونز.

9 الدفعة المعنوية الهائلة التي حصدها الفريق عندما حول تأخره في مباراة الاتفاق بهدفين إلى فوز 3-2.

10 الدور المميز لجماهير النادي برسم تيفوهات وابتكار طرق حديثة في التشجيع.