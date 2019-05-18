بطل الدوري خارج قائمة البطاقات الحمراء والصفراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض غاب اسم بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق النصر عن كثير من القوائم الخاصة بأرقام الدوري هذا الموسم، حيث لم يرد اسمه ضمن قائمة الأكثر حصولا على بطاقات حمراء، وكذلك لم يرد ضمن الأكثر حصولا على بطاقات صفراء، كما غاب عن قائمة أكثر الأندية التي احتسبت ضدها ضربات جزاء، في إشارة إلى نجاح خط دفاعه في ارتكاب أخطاء قليلة، بدليل ظهور الفريق ضمن قائمة الأندية الأقل استقبالا للأهداف، وكذلك في قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف. الأندية الأكثر حصولا على البطاقات الحمراء الهلال: 7 بطاقات الاتفاق: 6 بطاقات الفيحاء: 6 بطاقات الشباب: 5 بطاقات أحد: 5 بطاقات الأندية الأكثر حصولا على البطاقات الصفراء الاتفاق: 86 بطاقة الفيحاء: 75 بطاقة أحد : 70 بطاقة التعاون: 69 بطاقة القادسية: 68 بطاقة الأندية الأكثر حفاظا على نظافة مرماها النصر (13 مباراة) الشباب (11 مباراة) الفتح (11 مباراة) التعاون (10 مباريات) Advertisements الهلال (9 مباريات) الأندية الأقل استقبالا للأهداف الشباب: 25 هدفا النصر:27 هدفا التعاون: 31 هدفا الهلال: 33 هدفا الوحدة: 41 هدفا الأندية الأكثر تسجيلا للأهداف النصر: 69 هدفا الأهلي: 68 هدفا الهلال: 66 هدفا التعاون: 61 هدفا الفيصلي: 51 هدفا الأندية الأعلى نسبة استحواذ في المباراة الواحدة الهلال 64.2 % النصر 58.8 % الأهلي 56 % التعاون 54.8 % الاتحاد 54.6%



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