فيتوريا يكسر عجز البرتغاليين في تحقيق اللقب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا المتوج مع النصر بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اسمه في سجلات الدوري كأول برتغالي يحقق لقب البطولة، ليكمل بذلك تفوق المدرب البرتغالي في 2018 -2019، حيث حقق جورجي خيسوس لقب السوبر مع الهلال بالفوز على الاتحاد في لندن، فيما حقق بيدرومانويل كأس خادم الحرمين الشريفين للتعاون للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وتبدو الفرصة مهيأة لبرتغالي آخر لإضافة لقب جديد، عندما يلتقي النصر والتعاون في نهائي السوبر بمدربيهما البرتغاليين حال استمرا.

وعن المدرسة الأنسب للاعب السعودي، قال الدولي السابق، لاعب الأهلي تيسير الجاسم «إن المدرسة الأوروبية البرتغالية بجانب الهولندية، هي الأفضل والأنسب للاعب السعودي في الآونة الأخيرة، كون البرتغالي يجمع بين المهارة التي يتميز بها اللاعب السعودي والانضباط والتكتيك الأوروبي الذي يحتاجه اللاعب، إضافة إلى أن المدرب البرتغالي دائما ما يعمل على تطوير مهارات اللاعب، كما يمتلك فكرا كرويا كبيرا».

وخلال الفترات الماضية، استقطب الدوري السعودي، وكذلك المنتخب الأول أسماء عديدة وكبيرة من المدربين البرتغاليين، وعرف السعوديون المدرسة التدريبية البرتغالية حينما تعاقد اتحاد كرة القدم مع المدرب نيلو فينجادا، الذي قاد المنتخب الأول عام 1996 وحقق معه لقب كأس آسيا في الإمارات للمرة الثالثة في تاريخ الأخضر، وبعده درب جورج آرثر فريقي النصر والهلال، ورغم وصول هذا المدرب مع النصر إلى 4 نهائيات، إلا أنه لم يفز بأي منها، ليتعاقد معه المنافس الهلال مطلع الموسم التالي، ومع الهلال وصل إلى نهائيين ولم يفز بأي منهما.

ومن بين المدربين البرتغاليين الذين تركوا بصمة، جوزيه جوميز، فبعد أن قاد التعاون للمركز الرابع في الدوري، وهي المرة الأولى في تاريخ النادي، مما أتاح له المشاركة بدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النادي أيضا، حقق مع الأهلي بطولة السوبر في لندن قبل 3 أعوام حينما فاز على الهلال بركلات الترجيح.

أشهر المدربين البرتغاليين في السعودية

نيلو فينجادا: حقق مع المنتخب كأس آسيا عام 1996

جوزيه جوميز: حقق السوبر مع الأهلي وقاد التعاون لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه

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بيدرو مانويل: حقق مع التعاون كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه

روي فيتوريا: حقق الدوري مع النصر

جورجي خيسوس: حقق السوبر مع الهلال

توني أوليفيرا: قاد الاتفاق للعب بدوري أبطال آسيا، ودرب الاتحاد أيضا

جوزيه بيسيرو: درب المنتخب الأول وفريق الهلال

جورج آرثر: درب النصر والهلال

مانويل جوزيه: درب الاتحاد

جوزيه مورايس: درب الشباب

فيتور بيريرا: درب الأهلي