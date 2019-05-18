شكرا لقرائتكم شوبير: كأس الأمم ستذاع على قناة مصرية بالكامل سنعلن عنها قريبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال مبادرة كلنا منتخب مصر، وأعلن عن مفاجأة هزت الحفل.
وأعلن شوبير أن كأس امم افريقيا ستبث على قناة مصرية سنعلن عنها قريباً، و هذه هدية نقدمها للشعب المصري، و ستكون البطولة على اعلى مستوى.
وأضاف: "نمتلك ملاعب على مستوى عالي سينبهر الجميع بها، واتمنى فوز مصر بالبطولة ومن وجهة نظري اننا المرشح الأول"
و أكمل: " أشكر سيف زاهر بصفة خاصة على المجهود الكبير الذي بذله من أجل اخراج بطولة كبيرة سيشاهدها العالم كله".
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