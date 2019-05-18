شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقتنص ثلاث نقاط من الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين نظيفين ، فى المواجهة التى جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدفى الدراويش كل من كريم بامبو ومحمود متولي في الدقيقة 29 و50 علي الترتيب .

وبعد هذه النتيجة ، أحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفا وما زالت لديه 3 مباريات مؤجلة ، وبذلك يبتعد الاسماعيلي عن دائرة الهبوط بشكل رسمي.

فيما واصل الداخلية احتلال المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفًا وتلقت شباكه 47 هدفًا حيث هبط رسمياً الي دوري القسم الثاني.

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وبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل يتكون من: فى حراسة المرمى: محمد فوزى.

فى خط الدفاع: أسامة إبراهيم، محمود متولي، محمد مجدي، أحمد أيمن.

فى خط الوسط: عماد حمدي، محمود دونجا، مصطفى فارس، محمد صادق، كريم بامبو.

فى الهجوم: محمد الشامى.

بينا جاء تشكيل الداخلية كلا من:"شهاب الدين خالد، ايمانويل ايجيبتور، كريم خميس، محمد جمال ، محمد مخلوف، عبد العزيز السيد، ايشا اينوسا، حسام باولو، محمد أبو سريع، أحمد جودة ، حمودي شتا، وعلى مقاعد البدلاء كلا من:"رشاد فاروق ، محمود ربيع القط ، إسلام جابر ، أشرف شيكو ، أحمد بحبح ، محمود حمدي ، سمير فكري".

و أدار اللقاء تحكيميا :

طارق مجدي حكم ساحة ويعاونه خالد حسين وأحمد رشد، أحمد ناصر حكما رابعا وكل من صبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكما خامسا.