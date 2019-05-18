إنفوجراف.. ماذ قدم هدف الأهلى مع المقاولون ؟...

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جدة - عمرو شويل محمد مجلى لاعب المقاولون ذو الـ22 ربيعاً قد يكون أولى صفقات القلعة الحمراء للصيف المقبل . تعرف على أبرز أرقام اللاعب الذي يمتاز بسرعة البديهة واللعب في أغلب مراكز الوسط الدفاعي والهجومي.

هدف الأهلى محمد مجلى مع المقاولون العرب شارك فى 25 مباراة Advertisements لعب 1922 دقيقة سجل هدف وحيد صنع 4 أهداف قطع الكرات 96 ارتكاب أخطاء 46

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