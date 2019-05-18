شكرا لقرائتكم أحمد الطيب يفاجئ الزملكاوية بأمنيته: هنخسر من نهضة بركان بس ياريت مش كتير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر المعلق الكروى أحمد الطيب تعرض الزمالك للخسارة أمام نهضة بركان فى المغرب من العادى ولكنه تمنى أن تكون بأقل نسبة من الأهداف. وكتب الطيب عبر صفحته بـ"تيبتر": "العادى أن يخسر الزمالك ذهاباً امام نهضة بركان فى المغرب لكن !!لو لا قدر الله و حدثت الخسارة نتمنى أن تكون بأقل نسبة أهداف لإمكانيّة تعويضها فى القاهرة لذلك مطلوب اجتهاد اللاعبين من ناحية و هدوء الجماهير لو حدثت الخسارة ثقتنا فى اللاعبين ليس لها حدود رغم الغيابات العديدة". Advertisements ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

الطيب

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