شاهد.. أبرز أرقام الدوري السعودي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد الموسم المنقضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي فاز به النصر بعدما تغلب على الباطن، عدة أرقام كبيرة للأندية وللاعبين على حدة.

ويعد النصر هو الأكثر حفاظا على نظافة الشباك بـ13 مرة، وارتكبت أندية الاتفاق وأحد أكثر ركلات الجزاء، 9 مرات. وتفوق أهلي جدة على الأندية في عدد الأهداف بالرأس بـ23 هدفاً.

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ويتفوق القادسية بعدد الأهداف من خارج منطقة الجزاء، 9، فيما سجل الهلال 64 هدفاً من داخل منطقة الجزاء.

ويتصدر الهلال ترتيب الأندية الأكثر حصولا على ركلات جزاءـ 15، يليه التعاون، 13. والفيصلي هو أكثر الأندية تسجيلا من ركلات حرة، 4 مرات. ونجح لاعبو أزرق العاصمة في المراوغات على صعيد الأندية، بـ568 مرة.

وأضاع لاعبو النصر أكثر فرص محققة، 51 مرة، فيما توفق الهلال كأكثر فريق فوزاً بالثنائيات الهوائية، 455 مرة.