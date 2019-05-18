شكرا لقرائتكم تيغالي: زوران واجه ضغطاً في الهلال أكثر من العين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت دبي حفل توزيع جوائز الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعدما حسم الشارقة اللقب يوم الأربعاء بالفوز على الوحدة، فيما حل شباب الأهلي وصيفاً.

ونال إيغور كورونادو، لاعب الشارقة، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، وخلفان مبارك، لاعب الجزيرة، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، وعادل الحوسني، حارس الشارقة، جائزة القفاز الذهبي، لأفضل حارس مرمى للموسم.

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وفاز عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقةـ جائزة القائد، أفضل مدرب في الدوري، وإدريس فتوحي، من فريق دبا، بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير، ومايكل أورتيغا، من بني ياس بجائزة أفضل هدف في الموسم، وجمهور نادي الشارقة بجائزة أفضل جمهور، وعلي صالح من الوصل بجائزة الفتى الذهبي.

وقال أحمد خليل في لقاء مع "العربية": سعيد للعنبري بتحقيق اللقب لأنه كان على قدر التحدي واستطاع الفوز بالبطولة.

فيما عبر سيباسيتيان تيغالي عن رضاه بشكل عام على الموسم الرياضي الإماراتي، وقال: لم يكن أفضل موسام الوحدة في الفترة الأولى، والشارقة استحق اللقب، وأنا قدمت كل لدي من جهد في عمر الـ34، وأرى أن الدوري السعودي بات أفضل في الأعوام الأخيرة، وزوران واجه ضغطا كبيرا في الهلال، ولا أستبعد العودة إلى السعودية.