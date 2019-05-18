شكرا لقرائتكم السبت.. "الرابطة" تحتفل بالنسخة الأولى من جوائز الموسم الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحتفل رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت بالنسخة الأولى من جائزتها لنجوم الموسم الرياضي 2018 - 2019، بعدما انتهى الموسم يوم الخميس بفوز النصر بالبطولة.

وتأتي الجائزة التي تحتضنها الرياض، في ستة فروع، يتنافس 20 لاعباً على أربعة منها بواقع خمسة مرشحين لكل فرع وهي، جائزة أفضل مدرب، جائزة أفضل لاعب، جائزة أفضل لاعب سعودي، وجائزة أفضل لاعب واعد، فيما تقرر اللجنة الفنية بالرابطة هوية الفائز بجائزتي القفاز الذهبي والحذاء الذهبي.

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ويتنافس كل من البرتغاليين روي فيتوريا مدرب النصر، وبيدرو إيمانويل مدرب التعاون، والروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب، إلى جانب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفيصلي والهلال، والألباني بيسنيك هاسي مدرب الرائد على جائزة أفضل مدرب، فيما يتسابق المغربي عبدالرزاق حمد الله ومواطنه نور الدين امرباط لاعبا النصر، والكاميروني لياندر تاومبا لاعب التعاون، والفرنسي بافيتمبي غوميز لاعب الهلال، إضافة إلى لاعب الأهلي ومنتخب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس على جائزة أفضل لاعب.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب سعودي كل من محمد كنو لاعب الهلال، سلطان الغنام لاعب النصر، صالح الشهري لاعب الرائد، عبدالعزيز البيشي لاعب الاتحاد، وعبدالفتاح آدم لاعب التعاون، أما جائزة أفضل لاعب واعد، فقد تم اختيار هارون كمارا لاعب القادسية، وحمدان الشمراني لاعب الفيصلي، ومحمد المجحد لاعب الفتح، ومتعب المفرج لاعب التعاون، إضافة إلى لاعب الاتحاد سعود عبدالحميد.

يذكر أن اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين قد اختارت اللاعبين المرشحين، ليتم التصويت عليهم من قبل المدربين وقائدي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى جانب الإعلاميين الرياضيين، والجمهور.