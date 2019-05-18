شكرا لقرائتكم مونشنغلادباخ وفرانكفورت يحددان بطل ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجد بايرن ميونخ منافسا له على اللقب، بعد فوزه بستة ألقاب متتالية للدوري الألماني، في بوروسيا دورتموند، وذلك حتى الجولة الأخيرة من الدوري.

ويتصدر بايرن الترتيب بفارق نقطتين أمام منافسه حيث يلتقي بايرن ميونخ مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت، فيما يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ.

وهي إنها المرة الأولى في آخر عشر سنوات التي تشهد حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة، حيث كان فولفسبورغ في 2009 آخر من نال اللقب في اليوم الأخير وبفارق نقطتين آنذاك عن بايرن.

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ويخوض الفريق البافاري المباراة منقوصا من حارس مرماه مانويل نوير واللاعب خاميس رودريغيز ويسعى مدربه كوفاتش، للفوز على فريقه السابق حيث كانت آخر مبارياته مع فرانكفورت في مايو العام الماضي عندما انتصر على بايرن في نهائي الكأس.

مواجهة الفريق السابق أمر يتكرر في الجهة المقابلة عندما يجد لوسيان فافري نفسه يسعى لقيادة دورتموند لهزيمة ناديه السابق إذ سبق للسويسري أن تولى تدريب مونشغلادباخ بين 2011 و2015.

ويبحث الفريق الأصفر عن تكرار انتصار الذهاب على منافسه الذي يخوض اللقاء برصيد 55 نقطة بالمركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال الأوروبي، ما يزيد مستوى الإثارة لأن أقرب ملاحقيه ليفركوزن يتأخر عنه بفارق الأهداف فيما يأتي فرانكفورت سادسا بفارق نقطة واحدة، أي أن الفوز أيضا يمثل له أهمية كبيرة وقد يعني وصوله إلى أبطال اوروبا بدلا من المشاركة في الدوري الأوروبي للموسم المقبل وما يعنيه ذلك من مكاسب مالية أكبر.