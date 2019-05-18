شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب يطمئن على بعثة الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اشرف توفيق سفير مصر في المغرب، إلى فندق إقامة لاعبى الزمالك ، للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل خوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، المقرر لها غدًا الأحد.

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وعقد السفير المصرى بالمغرب، جلسة مع مسئولي البعثة أحمد جلال نائب رئيس النادي ، إسماعيل يوسف، علاء مقلد عضوا مجلس الإدارة ، وأمير مرتضى ، المشرف العام على قطاع الكرة و أحمد مرتضى .

وتمنى السفير المصري ، لفريق الزمالك ، التوفيق أمام فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب نهائي الكونفدرالية ، والمقرر لها الأحد .