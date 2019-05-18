شكرا لقرائتكم خبر عن باولو يقود هجوم الداخلية أمام الإسماعيلى.. والشامى فى هجوم الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأجهزة الفنية لكلا من الإسماعيلي والداخلية عن تشكيل الفريقان فى المواجهة التى ستجمعهما بعد قليل على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى :

حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، محمود متولي، محمد مجدي، أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي، محمود دونجا، مصطفى فارس، محمد صادق، كريم بامبو.

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خط الهجوم: محمد الشامى.

وعلى مقاعد البدلاء :"محمد مجدي ، ريتشارد بافور ، بينسون شيلونجو ، عبد الرحمن مجدي ، محمد هاشم ، وجيه عبد الحكيم ، محمد الضرف".

بينا يضم تشكيل الداخلية كلا من:"شهاب الدين خالد، ايمانويل ايجيبتور، كريم خميس، محمد جمال ، محمد مخلوف، عبد العزيز السيد، ايشا اينوسا، حسام باولو، محمد أبو سريع، أحمد جودة ، حمودي شتا، وعلى مقاعد البدلاء كلا من:"رشاد فاروق ، محمود ربيع القط ، إسلام جابر ، أشرف شيكو ، أحمد بحبح ، محمود حمدي ، سمير فكري".

وبذلك يعود حسام باولو لقيادة هجوم الداخلية بعدما غاب عن اللقاء الماضى للفريق أمام الزمالك بالدورى الذى خسره فريقه بهدفين مقابل هدف نظرا لبند عدم مشاركته فى اللقاء لإعارته إلى الداخلية من القلعة البيضاء فى اللقاء الذى فاز فيه الأخير بهدفين مقابل هدف.

يدير اللقاء تحكيميا :

طارق مجدي حكم ساحة ويعاونه خالد حسين وأحمد رشد، أحمد ناصر حكما رابعا وكل من صبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكما خامسا.