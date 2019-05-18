شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم الجمعة 17 / 5 / 2019 مباراة واحدة فقط ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدورى الممتاز حيث نجح فريق الإسماعيلى في الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين نظيفين . وتصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 73 نقطة بينما يقع فريق بيراميدز بالمركز الثانى برصيد 66 نقطة وياتى الزمالك بالمركز الثالث بنفس عدد النفاط فيما نجح الاسماعيلى يبتعد عن دائرة الهبوط بعد احتلاله المركز السابع بجدول الترتيب بعد الوصول للنقطة 41 . جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد مباراة الإسماعيلى والداخلية كالتالى : جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد مباراة الإسماعيلى والداخلية كالتالى :

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