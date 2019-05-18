شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. حارس مرمى يجدد صراع الصفقات بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ناديى الأهلى الزمالك سيدخلان صراع الصفقات الصيفية مبكرا خلال الموسم المقبل، من خلال سباق التعاقد مع حارس مرمى. لمعرفة التفاصيل ومن هو الحارس عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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