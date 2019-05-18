أجيري يحضر مواجهة الإسماعيلي والداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على حضور ومتابعة مواجهة الإسماعيلي مع الداخلية المقامة حاليا باستاد الجيش بالسويس لحساب الجولة الـ33 بمسابقة الدوري المصري. يأتي ذلك من أجل متابعة العناصر المميزة من أرض الملعب تمهيدا لضمها لقائمة المنتخب التى تستعد للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر خلال الشهر المقبل. Advertisements

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