شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حلمي طولان، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .

جاءت قائمة الاتحاد كالتالي:



حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمود الزنفلي.

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خط الدفاع: صبحى سليمان، محمد رزق، محمد أنور، بازوكا، محمود شعبان، السيد سالم، أحمد توفيق، محمد ناصف، كريم الديب.

خط الوسط: ولاس سيلفا، أحمد داوود، خالد الغندور، نور السيد، مانجا، كريم ممدوح، عمار حمدي.

خط الهجوم: خالد قمر، رزاق سيسيه، جدو، تشوكا.

وخرج من القائمة كل من فوزى الحناوى و صبرى رحيل و محمد عادل ومحمد عبد المجيد و تونى سليفا.