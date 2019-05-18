شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلي يجهز برنامجا لمواجهة شبح الإجهاد قبل لقاء الإسماعيلى

يُجهّز الجهاز الفنى للأهلى برنامجاً بدنياً للتخلص من حالة الإجهاد فى بداية استعدادات الفريق غداً لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لبطولة الدورى. ويخوض لاعبو الأهلى الذين شاركوا أمام إنبى مرانا استشفائياً مساء غد، السبت، فيما يخوض باقى اللاعبين تدريبات بدنية وتدريبات بالكرة. وحصل الأهلي على راحة اليوم، الجمعة، من التدريبات بعدما أغلق الجهاز الفنى ملف مباراة إنبى فى الجولة الـ20 للدورى والتى انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة ليبدأ التركيز فى مواجهة الإسماعيلى.

تعرف على موقف "شيخ" الأهلي من التدريبات بعد إصابة الظهر

يخضع أحمد الشيخ، لاعب الأهلى، لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق الذى يقام مساء غدٍ السبت؛ استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لبطولة الدورى العام. وكان الشيخ قد اشتكى من إصابة فى الظهر أبعدته عن المشاركة الجماعية، وعلى ضوء الفحص الطبى يتحدد موقف اللاعب من العودة وفرص مشاركته فى التدريبات ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة. وحصل الشيخ على راحة إضافية بالتنسيق مع الجهاز الطبي ولم يشارك فى مران الغائبين عن مباراة إنبى الذى أقيم عصر أمس على ملعب التتش على أن يتحدد موقفه غدا.

لاسارتي يتسلّم تقريراً عن 12 لاعباً فى الأهلي قبل لقاء الإسماعيلى

يتسلّم الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، تقريراً عن حالة اللاعبين الغائبين عن مباراة إنبى التى أقيمت مساء أمس على ملعب بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ30 في بطولة الدوري العام والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة. Advertisements ويرغب الجهاز الفنى فى تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، بداية من مباراة الإسماعيلى المقرر لها مساء الأربعاء المقبل بعد الوصول إلى الأمتار الأخيرة من نهاية مسابقة الدورى. وشارك فى مران الغائبين والتأهيل عن مباراة إنبى والذى أقيم أمس على ملعب التتش 12 لاعباً هم: باسم على وعمرو جمال ومصطفى شوبير ومحمد نجيب وصلاح محسن وأحمد حمودى وناصر ماهر ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد علاء، فيما أدى جونيور أجايى وعلى لطفى جلسة فى الجيم

الأهلي يحصل على موافقة هيدرسفيلد بضم رمضان صبحي نهائياً

أنهى مسئولو النادي الأهلي بشكل شبه رسمى صفقة رمضان صبحى، لاعب الفريق المُعار للقلعة الحمراء، من نادى هيدرسفيلد الإنجليزي والتى تنتهى يوم 30 يونيو المقبل.

وفى هذا الشأن، علم ”الخليج 365” أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات مُكثفة بين الاهلي واللاعب فى البداية ورحّب خلالها رمضان صبحى بالبقاء في القلعة الحمراء، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن العروض الخارجية للاعب وعدم تلقيه عروضاً جادة ورسمية من أندية كبيرة في أوربا لذا وافق رمضان على الاستمرار في الاهلي، خاصة أن مشاركته مع الأهلي بدأت تؤدى إلى رفع مستواه الفنى بشكل واضح، عكس الفترة التى تواجد فيها بإنجلترا سواء في ناديه السابق ستوك سيتى أو الحالى هيدرسفيلد حيث تراجع مستواه بشكل واضح الأمر الذى تسبب في استبعاده عن المنتخب الأول.

جهاز الأهلى يطمئن على أجايى