شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الترسانة: كريم حسن شحاتة تنازل عن جزء كبير من راتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق حسانين رئيس نادي الترسانة، أن التعاقد مع كريم حسن شحاتة كمديرا للكرة بالنادي جاء بسبب شخصية كريم القوية التي تؤهله للتعامل مع اللاعبين وتحقيق حلم جماهير الترسانة بالصعود للدوري الممتاز بالإضافة لخبرات كريم شحاتة في صعود الفرق بمجموعة القاهرة للدوري الممتاز .

وأكد رئيس الترسانة في المؤتمر الصحفي المقام حالياً، ان كريم حسن شحاتة تنازل عن جزء كبير من مستحقاته بسبب حبه للشواكيش ، مؤكدا أنه سيكون سبب أساسي في عودة الترسانة لسابق أمجاده .

Advertisements

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لنادي الترسانة لتقديم الجهاز الفني الجديد للفريق الاول والذي يترأسه علاء ميهوب كمدير فني ومعه كريم حسن شحاته مديرا للكرة بالنادي .