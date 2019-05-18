شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب : تواجد الترسانة فى القسم الثاني سيكون مؤقت بعد هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء ميهوب المدير الفني الجديد للترسانة ان تربيته داخل النادي الاهلي ستساعده علي أستعادة أمجاد نادي الترسانة مؤكدا أن الجميع داخل نادي الترسانة سيكون علي قلب رجل واحد من أجل عودة الترسانة للدوري الممتاز . Advertisements وأوضح علاء ميهوب في المؤتمر الصحفي المقام حاليا، أنه سيعمل جاهدا من أجل تحقيق حلم جماهير الترسانة بالصعود للدوري موجها الشكر للنائب طارق السعيد علي أتاحة الفرصة له من أجل التواجد علي رأس القيادة الفنية للفريق في دوري القسم الثاني . وأختتم ميهوب حديثه بالتأكيد علي أن الفترة القادمة ستشهد تدعيم الفريق بشكل يليق بنادي الترسانة لاستعادة أمجاد النادي بين كبار الكرة المصرية .

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