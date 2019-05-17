تقارير: آياكس يوافق على رحيل زياش.. وترقب رباعي

كشف المدير الرياضي بنادي آياكس أمستردام الهولندي مارك أوفرمارس، عن موافقة ناديه على رحيل نجم الفريق المغربي الدولي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف المدير الرياضي بنادي أياكس في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن ناديه سيوافق على رحيل صاحب الـ26 عامًا بشرط وصول عرض مرضي لامكانيات اللاعب حتى نتمكن من الاستفادة من رحيله.

وتابع :"زياش قدّم مستوى رائع خلال الموسم الحالي مما جعل العديد من الأندية تستهدف ضمه، ووعدناه بالموافقة على رحيله إذا أتى عرضًا مناسبًا من نادي كبير".

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وارتبط زياش بالانتقال لصفوف بايرن ميونيخ الألماني بجانب الثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد وآرسنال وأخيرًا ليفربول.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن عقد زياش مع آياكس يوجد به شرط جزائي يقدر بـ25 مليون يورو، حيث يمتد عقد الدولي المغربي مع فريقه الهولندي حتى صيف 2021.

وخاض زياش 49 مباراة مع آياكس خلال الموسم الحالي استطاع خلالها أن يسجل 21 هدفًا ويصنع 24 تمريرة حاسمة.