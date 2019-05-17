يويفا يُمهد طريق إنتر ميلان لميركاتو ضخم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استيفاء إنتر ميلان شروط اتفاقية التسوية التي وقعها مع "يويفا"، في آيار / مايو 2015، بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

ويعني ذلك أن إنتر ميلان سيكون بإمكانه دخول مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حال تأهله، بفريق كامل، بينما سيكون لديه مساحة أكبر لإبرام التعاقدات هذا الصيف.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن النادي الإيطالي كان أمامه 4 سنوات بعد بدء الضوابط المالية، وتم الوفاء بجميع الشروط المتعلقة بإيراداته ومصروفاته.

وبجانب إنتر ميلان لم يعد ناديا بشكتاش وآستانا يخضعان لقيود خاصة، وبذلك يسمح لهما الإنفاق على الصفقات الجديدة والرواتب بشكل أكبر.

وتعين على إنتر ميلان دفع 6 ملايين يورو لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف وكان يخضع للإشراف منذ آيار / مايو 2015.