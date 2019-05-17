سكاي: مانشستر يونايتد ينافس توتنهام ويوفنتوس لضم موهبة فولهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود رغبة من جانب نادي مانشستر يونايتد حول ضم جناح فولهام الشاب راين سيسينيون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت"، فإن نادي مانشستر يونايتد سينافس ناديي توتنهام ويوفنتوس من أجل الظفر بخدمات صاحب الـ18 عامًا.

وأجرى مسئولو مانشستر يونايتد اتصالات مع نادي فولهام من أجل التعاقد مع راين سيسينيون والذي يُعد من أبرز مواهب الكرة الإنجليزية.

Advertisements

وكانت تقارير صحفية إنجليزية أشارت إلى أن إدارة فولهام قد توافق على بيع لاعبها الشاب في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل مما يحق له الرحيل مجانًا.

وشارك صاحب الـ18 عامًا مع ناديه فولهام في 38 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالها هدفين وصنع ست تمريرات حاسمة.

وكان نادي فولهام ضمن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" بعد احتلال المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة.