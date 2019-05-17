ستام: هل سيحل دي ليخت مشاكل برشلونة؟

علق ياب ستام، مدافع المنتخب الهولندي السابق، اليوم الجمعة، على شائعات انتقال مواطنه ماتياس دي ليخت إلى برشلونة، هذا الصيف.

وقال ستام، خلال تصريحات تقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "من المهم أن يأخذ (دي ليخت) وقتًا كافيًا للعب.. إذا نظرنا إلى الفرق المهتمة، فإن برشلونة - بعد خسارته أمام ليفربول - يريد تعزيز صفوفه، لا سيما في الدفاع".

وتابع نجم مانشستر يونايتد السابق: "السؤال هنا، هل سيحل دي ليخت مشاكلهم الدفاعية؟".

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وواصل: "مع ذلك، أعتقد أن دي ليخت سيكون مناسبًا لهم بشكل جيد.. سيكون من الرائع أن يواجه لاعبين أفضل في دوري أفضل.. ليس كل أسبوعين فحسب، بل في نهاية كل أسبوع".

وعن فرص مشاركته مع البارسا، قال ستام: "أعتقد أن الناس من حوله، ودي ليخت نفسه، أذكياء بما يكفي لاختيار المكان الذي يضمن له فرصًا أكثر في المشاركة، بغض النظر عن المال".

يُذكر أن هناك أكثر من نادٍ، مهتم بالحصول على خدمات دي ليخت بخلاف برشلونة، مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس.