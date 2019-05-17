تشافي يبرر فشل برشلونة الأوروبي

برر تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة السابق، ولاعب السد القطري الحالي، عدم فوز البارسا بلقب دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، محددا السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "أعتقد أن برشلونة يجب أن يستحوذ على الكرة في المباريات مرة أخرى، وإلا فإنه من المستحيل الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "التاريخ يخبرنا بأن برشلونة حين يتوج بدوري الأبطال، يكون فائزا بلقب الليجا ومسيطرا على المباريات، وأعتقد أننا الآن لا نفعل ذلك كثيرًا".

Advertisements

وعن تدريب برشلونة، أجاب: "لا أرى نفسي مدربا له الآن، ولا يمكنني أن أبدأ مسيرتي التدريبية في هذا المنصب، فهذا ليس أمرًا طبيعيًا".



وتابع: "يجب أن أثبت نفسي كمدرب وأن أبدأ من نقطة الصفر، وسيكون من السابق لأوانه العودة إلى برشلونة، أو تولي تدريب فريق في الليجا".

وواصل: "بالتأكيد هدفي هو أن أكون مدربا لبرشلونة، ولكن يجب أن أكون مستعدًا للغاية، ولم يحن الوقت بعد".

واختتم بالحديث عن مسيرته الكروية: "لقد كانت مثل قصة خرافية.. ما حققته على المستوى الشخصي والكروي، وحصد كل الألقاب والخبرات، وما استمتعت به على أرض الملعب، والشعور بأهميتي في برشلونة والمنتخب الإسباني ضمن تفاصيلها".

