نجم مانشستر يونايتد يزور أهرامات مصر

حصل أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد، على إجازة عقب نهاية الموسم مع الشياطين الحمر، حيث بدأها بزيارة مصر.

فقد نشر اللاعب الفرنسي صورة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم الجمعة، أثناء زيارته للأهرامات.

وشهدت الأهرامات زيارات للعديد من النجوم، في الأعوام الأخيرة، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، الذي شارك في حملة دعائية لعلاج فيروس سي.

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كما زار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الأهرامات أيضا.

وتستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة بين 21 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين.

وسجل مارسيال 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بقميص مانشستر يونايتد خلال الموسم المنقضي.