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نجم مانشستر يونايتد يزور أهرامات مصر

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حصل أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد، على إجازة عقب نهاية الموسم مع الشياطين الحمر، حيث بدأها بزيارة مصر.

فقد نشر اللاعب الفرنسي صورة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم الجمعة، أثناء زيارته للأهرامات.

وشهدت الأهرامات زيارات للعديد من النجوم، في الأعوام الأخيرة، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ، لاعب ، الذي شارك في حملة دعائية لعلاج فيروس سي.

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كما زار البرتغالي ، نجم يوفنتوس، الأهرامات أيضا.

وتستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة بين 21 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين.

وسجل مارسيال 10 أهداف في الممتاز، بقميص مانشستر يونايتد خلال الموسم المنقضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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