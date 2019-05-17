نابولي يستعيد نجمه قبل موقعة إنتر ميلان

استعاد فريق نابولي الإيطالي، خدمات نجمه قبل المباراة المرتقبة أمام إنتر ميلان، والمقرر لها مساء الأحد المقبل، لحساب منافسات الأسبوع 37 من الكالتشيو.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن نابولي أعلن عودة لورينزو إنسيني، مهاجم الفريق، للتدرب برفقة بقية المجموعة، خلال تحضيرات فريق الجنوب لمباراة إنتر ميلان.

وأشار الموقع إلى أن إنسيني أصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة من بدايتها بشكل طبيعي.

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وضمن نابولي التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني برصيد 76 نقطة، فيما يحتاج إنتر ميلان للفوز بالمباراة لضمان تأهله الرسمي لدوري الأبطال.

على الجانب الآخر، يحتل النيراتزوري المركز الثالث برصيد 66 نقطة.