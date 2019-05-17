قائمة إسبانيا.. استدعاء أويارزابال وعودة كازورلا بعد غياب 4 أعوام

اعلن المدير الفني لويس إنريكي قائمة المنتخب الإسباني المستدعاة لمباراتي جزر فاروه والسويد، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وسيواجه منتخب لاروخا نظيره جزر فاروه يوم 7 يونيو المقبل في مدينة تورشافن، قبل استضافة السويد يوم 10 من الشهر نفسه.

وشهدت القائمة عودة سانتي كازورلا لاعب فياريال بعد غياب طويل دام أربعة أعوام بسبب الإصابة، حيث أجرى صاحب الـ34 عامًا 11 عملية جراحية.

واستدعى إنريكي المهاجم المتألق ميكيل أويارزابال نجم ريال سوسييداد، بعدما أحرز صاحب الـ22 عامًا 13 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وضمت القائمة 23 لاعبا على النحو التالي:

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في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، كيبا أريزابالاجا (تشيلسي)، باو لوبيز (ريال بيتيس).

الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، ماريو هيرموسو (إسبانيول)، إنيجو مارتينيز (أتلتيك بيلباو)، خوسي جايا (فالنسيا)، خوردي ألبا (برشلونة)، سيرجي روبيرتو (برشلونة).

الوسط: دييجو يورينتي (ريال سوسييداد)، كازورلا (فياريال)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، داني باريخو (فالنسيا)، رودري هيرنانديز (أتلتيكو مدريد)، سيرجيو بوسكتس (برشلونة)، فابيان رويز (نابولي).

الهجوم: ماركو أسينسيو (ريال مدريد)، إيسكو (ريال مدريد)، رودريجو مورينو (فالنسيا)، ياجو أسباس (سيلتا فيجو)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد).

يُذكر أن المنتخب الإسباني يحتل صدارة المجموعة السادسة برصيد ست نقاط بعد فوزه على النرويج (2-1) ومالطة (0-2) خلال شهر مارس الماضي.