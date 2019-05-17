تقارير: مانشستر سيتي يدخل سباق الصراع على جريزمان

انضم مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي إلى قائمة الأندية التي ترغب في ضم الفرنسي أنطوان جريزمان بعد إعلان رحيله عن رسميا عن أتلتيكو مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري (2018-2019).

وأفادت صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزية، الجمعة، أن مانشستر سيتي على استعداد لدفع 125 مليون يورو لفسخ الشرط الجزائي والحصول على خدمات بطل كأس العالم 2018 مع منتخب الديوك.

وسيجد السيتي منافسة قوية على ضم جريزمان، بعدما أبدت أندية برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني رغبتهم في التعاقد مع صاحب الـ28 عامًا، تبعًا للتقارير الصحفية.

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ويترقب فريق المدرب الكتالوني بيب جوارديولا حكم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قضية انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، والتي قد تمنعه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على الأقل.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد 200 مليون يورو في الفترة الحالية، بعدما مدد عقده مع النادي الصيف الماضي، ولكن سيقل المبلغ إلى 120 مليون يورو بداية من 1 يوليو المقبل.

ويحصل أتلتيكو مدريد على 96 مليون يورو في حال دفع الشرط الجزائي، خاصةً أن ريال سوسيداد، الذي كان يمثله جريزمان منذ 2009 حتى 2014، سيحصل على 20% من قيمة الصفقة (24 مليون يورو).