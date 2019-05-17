وقع مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، في ذلة لسان كشف بسببها عن الوجهة المقبلة لمهاجم الفريق، الفرنسي أنطوان جريزمان.
ولدى سؤاله عن أسباب رحيل اللاعبين من النادي رغم أن رواتبهم ستكون مماثلة لما يحصلون عليه بأتلتيكو مدريد، أو ربما أكثر بقليل، قال المدرب الأرجنتيني، في مؤتمر صحفي: "لأنهم دائما ما يبحثون عن فرق كبيرة للغاية، مثل بايرن ميونخ لوكاس (هيرنانديز) و(جريزمان) الذي سيذهب على الأرجح لبرشلونة، وهي أندية أفضل منا".
وأضاف عشية مواجهة ليفانتي في الجولة الأخيرة من الليجا: "بالتأكيد هي أندية أفضل تاريخيا، بدون شك. لهذا فهم يبحثون رياضيا عن أندية أخرى" لتطوير مسيرتهم.
وأعلن جريزمان، مؤخرا رحيله عن أتلتيكو مدريد، بنهاية الموسم الجاري، وتحدثت العديد من التقارير عن أنه سينضم لبرشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر سيميوني يلمح لوجهة جريزمان المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.