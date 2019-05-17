سيميوني يلمح لوجهة جريزمان المقبلة

وقع مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، في ذلة لسان كشف بسببها عن الوجهة المقبلة لمهاجم الفريق، الفرنسي أنطوان جريزمان.

ولدى سؤاله عن أسباب رحيل اللاعبين من النادي رغم أن رواتبهم ستكون مماثلة لما يحصلون عليه بأتلتيكو مدريد، أو ربما أكثر بقليل، قال المدرب الأرجنتيني، في مؤتمر صحفي: "لأنهم دائما ما يبحثون عن فرق كبيرة للغاية، مثل بايرن ميونخ لوكاس (هيرنانديز) و(جريزمان) الذي سيذهب على الأرجح لبرشلونة، وهي أندية أفضل منا".

وأضاف عشية مواجهة ليفانتي في الجولة الأخيرة من الليجا: "بالتأكيد هي أندية أفضل تاريخيا، بدون شك. لهذا فهم يبحثون رياضيا عن أندية أخرى" لتطوير مسيرتهم.

وأعلن جريزمان، مؤخرا رحيله عن أتلتيكو مدريد، بنهاية الموسم الجاري، وتحدثت العديد من التقارير عن أنه سينضم لبرشلونة.