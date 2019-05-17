دعم مالي للنصر بعد فوزه بلقب الدوري السعودي

حصل نادي النصر، بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم ، على دعم مالي بعد ساعات قليلة من تتويجه بلقب المسابقة للمرة الثالثة منذ العمل بنظام دوري المحترفين.

وأصدر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه إن رجل الأعمال وأحد أعضاء الشرف بالنادي عبدالعزيز بن أحمد بن بغلف، قدم دعما ماليا للنصر، بقيمة 400 ألف ريال سعودي.

وتوجه مجلس إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، بالشكر لبغلف على تلك المبادرة.

وتوج النصر بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين، بعد الفوز الصعب والمثير بنتيجة 2 / 1 على حساب الباطن، أمس الخميس، في المرحلة الثامنة والعشرين والأخيرة من المسابقة.