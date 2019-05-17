انريكي يغيب مجددا عن المنتخب الإسباني في التصفيات الأوروبية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن المدير الفني لمنتخب البلاد الأول، لويس انريكي، لن يتواجد مع الفريق خلال معسكر الاستعداد لمباراتي جزر فارو والسويد ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، كما لن يتواجد على مقاعد البدلاء خلال اللقاءين.

يذكر أن انريكي غاب أيضا عن مباراة إسبانيا الأخيرة في التصفيات الأوروبية أمام مالطة في أذار/مارس الماضي لأسباب شخصية، لم يفصح عن ماهيتها حتى الآن.

وقال المدير الرياضي لاتحاد الكرة الإسباني، خوسيه فرانسيسكو مولينا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "مدرب المنتخب لم يتمكن من الحضور اليوم لنفس السبب الذي جعله يغادر معسكر الفريق قبل مباراة مالطة، ولن يتواجد أيضا في معسكر المباراتين القادمتين".

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وأوضح مولينا، ردا على الشائعات المثارة حول احتمالية رحيل انريكي، أن الاتفاق بين اتحاد الكرة الإسباني ومدرب المنتخب الأول لا يزال ساريا وأن مسؤولي الاتحاد يتطلعون للعمل مع انريكي لمدة طويلة.

وأضاف مولينا قائلا: "باسم اتحاد الكرة الإسباني وباسم مدرب المنتخب نرغب في أن نعبر لكم عن شكرنا على احترام وسائل الإعلام للموقف الذي يمر به منتخبنا، تسربت بعض المعلومات التي لم نفهمها جيدا، وأرغب في أن أقول أن التزامنا مع مدرب المنتخب وثيق للغاية".

وأردف قائلا: "لم نخطط في أي لحظة لوضع نهاية للتعاقد ولقد أكدنا على هذا، من جانبنا لا يوجد أي شك حيال هذا الأمر، هذه لحظة صعبة يحظى فيها (انريكي) بدعمنا ومساعدتنا وأيضا ثقتنا فيه وفي الجهاز المعاون".