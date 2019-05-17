نيمار يُزين قائمة البرازيل لبطولة كوبا أمريكا

أعلن تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، قائمة السامبا التي ستخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام في البرازيل، الصيف المقبل.

وشملت القائمة، وجود نيمار جونيور بعد عودته من الإصابة ومشاركته مع فريقه باريس سان جيرمان مؤخرًا في الدوري وكأس فرنسا.

وجاءت قائمة البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون باكير - إيديرسون - كاسيو

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الدفاع: أليكس ساندرو - داني ألفيس - إيدير ميليتو - فاجنر - فيليبي لويس - ماركينيوس - ميراندا - تياجو سيلفا

الوسط: آلان - آرثر ميلو - كاسيميرو - فرناندينيو - لوكاس باكيتا - فيليب كوتينيو

الهجوم: إيفرتون - خيسوس - نيريس - نيمار - روبرتو فيرمينو - ريتشارليسون