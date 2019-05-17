أعلن تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، قائمة السامبا التي ستخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام في البرازيل، الصيف المقبل.
وشملت القائمة، وجود نيمار جونيور بعد عودته من الإصابة ومشاركته مع فريقه باريس سان جيرمان مؤخرًا في الدوري وكأس فرنسا.
وجاءت قائمة البرازيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أليسون باكير - إيديرسون - كاسيو
الدفاع: أليكس ساندرو - داني ألفيس - إيدير ميليتو - فاجنر - فيليبي لويس - ماركينيوس - ميراندا - تياجو سيلفا
الوسط: آلان - آرثر ميلو - كاسيميرو - فرناندينيو - لوكاس باكيتا - فيليب كوتينيو
الهجوم: إيفرتون - خيسوس - نيريس - نيمار - روبرتو فيرمينو - ريتشارليسون
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار يُزين قائمة البرازيل لبطولة كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.