كونتي يتصدر بورصة المرشحين لخلافة أليجري

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، أن أنطونيو كونتي المدير الفني السابق ليوفنتوس، يأتي على رأس المرشحين لخلافة ماسيمليانو أليجري في مقعد القيادة الفنية للسيدة العجوز.
ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن أنطونيو كونتي هو الخيار المفضل لدى فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس، وبافل نيدفيد نائب رئيس النادي.
وأشار إلى أن أندريا أنيللي رئيس يوفنتوس، كان يرفض عودة كونتي، ولكن مع رحيل أليجري بشكل رسمي، اليوم، فإن إعادة فتح ملف مدرب البلوز السابق، أمر وارد بقوة.
وأوضح الموقع أن اتصالات إدارة يوفنتوس قد تبدأ أيضًا مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، الذي قد يغادر النادي اللندني في الصيف المقبل.
ونوه أن الخيار المفضل لدى أنيللي هو الفرنسي ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، ولكن من الصعب عليه أن يترك تدريب الديوك في الوقت الحالي.
وأفاد الموقع بأن هناك خيارات أخرى ضمن حسابات السيدة العجوز، وهي سيموني إنزاجي (لاتسيو)، وجيان بييرو جاسبيريني (أتلانتا)، وسينيسا ميهايلوفيتش (بولونيا).
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