رئيس الليجا يحث اليويفا على سحب مشروع "سوبر ليج"

حث رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، خافيير تيباس، الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" على إلغاء مشروع بطولة "سوبر ليج" الجديدة، معربا عن ثقته في أن رئيس اليويفا، الكسندر سيفرين سيصحح مساره حتى لا يقضي على النموذج الحالي الناجح لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال تيباس اليوم الجمعة: "آمل في أن يعدل سفيرين من مساره، عليه أن يهتم بما تقوله روابط الدوريات والاتحادات مثل اتحادات فرنسا وإنجلترا وإيطاليا، عليهم أن يسحبوا هذا المشروع".

والسوبر ليج هي بطولة جديدة اقترح يويفا إقامتها كل عام على أن تضم 11 ناديا مؤسسا لا يمكن هبوطهم، وهم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وميلان وبايرن ميونخ.

على أن تنضم أندية أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند ومارسيليا وإنتر ميلان وروما كأندية مدعوة.

وقد يتسبب هذا المشروع، كما تكهنت وسائل الإعلام العالمية المختلفة، في تراجع اهتمام الأندية الكبيرة في القارة العجوز بدورياتها المحلية من أجل المشاركة في البطولة الجديدة للحصول على مزايا مالية أكبر.

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وأشاد تيباس بالموقف الإيجابي لروابط الدوريات الأوروبية الكبيرة منها والصغيرة، مشيرا إلى أن موقفها يعبر عن الاجماع على رفض مشروع التعديلات الذي ترغب اليويفا في إقراره.

واستطرد تيباس قائلا: "الجانب الإيجابي هو ثورة روابط الأندية ضد ما يتم تنفيذه بدون موافقتها".

وفي هذا الإطار، عقد تيباس عدة اجتماعات مع ممثلين للدوريات الأوروبية المختلفة من أجل إيقاف هذا المشروع، الذي يرى أنه يعرض الكرة الإسبانية للخطر.

وتابع المسؤول الإسباني قائلا: "ليس لدينا ما يمنع في إجراء تعديلات ولكن يجب أن يكون هناك أولوية للبطولات المحلية قبل الأوروبية، نرغب في الاستمرار في تطبيق ذلك النموذج الناجح للبطولات المحلية الكبيرة التي جعلت من بطولة دوري أبطال أوروبا بطولة كبيرة أيضا".