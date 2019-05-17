اخبار الرياضه

جوارديولا يحسم الجدل حول إمكانية ضم جريزمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، موقف ناديه من إمكانية ضم الفرنسي أنطوان جريزمانن الذي أعلن مؤخرا رحيله عن أتلتيكو مدريد، نهاية الموسم الجاري.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل نهائي كأس إنجلترا، غدا السبت، أمام واتفورد: " يمكنه أن يهدأ، لسنا مهتمين به (جريزمان) لأننا لا نستطيع التعاقد معه".

وتأتي تصريحات جوارديولا بعدما أكد الفرنسي رحيله عن الروخيبلانكوس، لكن وجهته القادمة لا زالت غير معروفة.

Advertisements

وبشأن رحيل المدرب ماسيميليانو أليجري عن يوفنتوس، قال إنه لن يكون بديلا له في النادي الإيطالي.

وتساءل: "كم مرة علي أن أقول ذلك؟ لن أذهب إلى تورينو. أنا سعيد بالعمل في هذا النادي، ومع هؤلاء الناس".

وتحدثت تقارير سابقة عن أن جوارديولا، مرشح لتدريب يوفنتوس، عقب الإعلان عن رحيل أليجري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يحسم الجدل حول إمكانية ضم جريزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا