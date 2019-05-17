جوارديولا يحسم الجدل حول إمكانية ضم جريزمان

كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، موقف ناديه من إمكانية ضم الفرنسي أنطوان جريزمانن الذي أعلن مؤخرا رحيله عن أتلتيكو مدريد، نهاية الموسم الجاري.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل نهائي كأس إنجلترا، غدا السبت، أمام واتفورد: "برشلونة يمكنه أن يهدأ، لسنا مهتمين به (جريزمان) لأننا لا نستطيع التعاقد معه".

وتأتي تصريحات جوارديولا بعدما أكد الفرنسي رحيله عن الروخيبلانكوس، لكن وجهته القادمة لا زالت غير معروفة.

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وبشأن رحيل المدرب ماسيميليانو أليجري عن يوفنتوس، قال إنه لن يكون بديلا له في النادي الإيطالي.

وتساءل: "كم مرة علي أن أقول ذلك؟ لن أذهب إلى تورينو. أنا سعيد بالعمل في هذا النادي، ومع هؤلاء الناس".

وتحدثت تقارير سابقة عن أن جوارديولا، مرشح لتدريب يوفنتوس، عقب الإعلان عن رحيل أليجري.