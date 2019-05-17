توخيل يرد على ربط جريزمان بسان جيرمان

حسم توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، الجدل المثار حول اهتمام ناديه بالتعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وصرح توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "جريزمان إضافة لأي فريق في العالم، وتواجده يسعد أي مدرب، ولكن في الوقت الحالي الحديث عن ضمه غير منطقي".

وأضاف المدرب الألماني: "يجب أن نبني فريقا للموسم الجديد، والبحث عن احتياجاتنا خاصة على المستوى الدفاعي، لأننا نتطلع لتحسين بعض الجوانب الفنية بالفريق في الموسم المقبل".

وأشار المدير الفني لسان جيرمان: "نسعى لأن نبني فريقا من لاعبين يمكن الاعتماد عليهم في أكبر عدد ممكن من المباريات، ولديهم القدرة على استيعاب ضغط المواجهات الكبرى".

وأعلن جريزمان رحيله رسميا عن أتلتيكو مدريد منذ أيام قليلة، وارتبط اسمه بعدة أندية مثل برشلونة، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.