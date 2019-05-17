شكرا لقرائتكم خبر عن «سمو المجيدية» ينتصر بخماسية و«المجنون» يُسجل ثنائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تصوير: محمد بن عالي

صعد فريق سمو المجيدية إلى دور ربع النهائي لمنافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود الرمضانية الثالثة لسُداسيات كرة القدم، المُقامة على الملعب المزروع في قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز "يرحمه الله"، الواقع بحي الروضة بجدة خلف مركز التحلية التجاري، وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وجماهير غفيرة، يتقدمهم رئيس اللجنة العليا المنظمة عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز.

وقاد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز فريقه سمو المجيدية لفوز ثمين على خصمه العنيد فريق السعد بنتيجة 5/2 حيث سجل هدفين في المباراة، ومثلها للاعب رامي محمد، وسجل الهدف الأخير اللاعب السابق بنادي الاتفاق المبدع أنس أبو المعالي، واستطاع مدرب فريق سمو المجيدية الكابتن القدير هاني بكر إظهار فريقه من جديد كفريق عريق له حضوره القوي في العديد من البطولات وبإنجازاته على مستوى المملكة.

وفي المباراة الثانية التي شهدت مستوىً تنافساً كبيراً، تمكن فريق كشري أبوطارق من تحقيق فوز غالٍ على منافسه الشرس فريق جمعية رعاية الرياضيين بنتيجة 6/4، صعد من خلاله فريق كشري أبوطارق إلى دور ربع النهائي للبطولة، بقيادة النجمين «سلطان السوادي وجفين البيشي»، في حين غاب عن الفريق نجمه الموهوب لاعب نادي الاتحاد الدولي فهد المولد، حيث لم يستطع فريق جمعية رعاية الرياضيين المدجج بالنجوم تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في البطولة بالرغم من تدعيم الفريق لأول مرة بالنجم البرازيلي سيرجيو ريكاردو الملقب بـ«المجنون» والذي سبق له اللعب في أندية الأهلي والهلال والاتحاد والوحدة، وجاء من البرازيل للمشاركة في البطولة حيث سجل هدفين جميلين لفريقه، وهدف لكل من «صالح الصقري وباسم الشريف»، ومشاركة النجوم مرزوق العتيبي ومحمد أمين وحمد المنتشري ووليد محبوب وعلي التركي وعنبر يوسف عنبر، وبإشراف فني من قبل النجمين إبراهيم سويد وسامي شاص.

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وعلى ضوء نتيجة المباراتين سيكون الترتيب التالي مؤقتاً لحين إنتظار إستكمال نتائج مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، حيث بقي فريق السعد مُتصدراً المجموعة الثانية بـنقاط وبفارق الأهداف عن فريق سمو المجيدية الذي يتساوى معه في النقاط وفي المركز الثاني، وكذلك يظل فريق جمعية الرياضيين مُتصدراً مجموعته كذلك بـ6 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق كشري أبوطارق الذي يتساوى معه في النقاط وفي المركز الثاني، وستنطلق مباريات دور ربع النهائي يومي الأحد والإثنين المقبلين على أن يكون دور نصف النهائي يوم الأربعاء القادم والمباراة النهائية يوم الجمعة القادمة 19 من شهر رمضان المبارك الجاري.

شرح الصورة /

الأمير عبدالله بن سعد في صورة جماعية فريق جمعية رعاية الرياضيين